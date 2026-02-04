Головна Світ Політика
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець

Таллінн відкрив стратегічні запаси енергетики для України
Таллін передав генератори та теплові гармати зі стратегічних запасів

Естонська столиця Таллінн направила в Україну десятки електрогенераторів і теплових гармат для допомоги Житомирській області на тлі складної ситуації після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

Щоб прискорити доставку, влада Таллінна вирішила використати обладнання зі стратегічних запасів міста, а вже після цього закупити йому заміну. Кілька тижнів тому влада Житомирської області звернулася до Таллінна з проханням допомогти пережити зиму через складну ситуацію після регулярних атак на енергетичні об’єкти.

Мер Таллінна Пеетер Раудсепп повідомив, що до України направили десятки електрогенераторів і дизельних теплових гармат. «Зараз ми відправили десятки електрогенераторів, а також дизельні теплові гармати. Як я вже говорив, вони направляються в дуже конкретні місця відповідно до цього запиту про допомогу. Загальна вартість всієї цієї партії становить близько 40 тисяч євро», – сказав він.

Серед відправленого обладнання є як малі генератори для живлення дрібної техніки, так і великі моделі, здатні забезпечити роботу соціальних закладів, зокрема дитячих садків.

Мер зазначив, що варіанти фінансової допомоги або нових закупівель були відхилені через тривалі процедурні терміни. «Річ у тому, що якби ми передали гроші, то в Україні довелося б організовувати закупівлі. Якби ми почали зараз закуповувати генератори і теплові гармати, нам самим теж довелося б проводити закупівельні процедури, а це означало б, що більша частина холодної зими вже минула б і ми б запізнилися», – пояснив Раудсепп.

До слова, 3 лютого естонські силові структури затримали у внутрішніх водах країни контейнеровоз Baltic Spirit, який прямував з Еквадору до Санкт-Петербурга. Судно під прапором Багамських островів підозрюють у контрабанді.

У спецоперації брали участь податково-митний департамент, поліція та Військово-морські сили Естонії. На борту перебували 23 громадянина Росії, які не чинили опору під час затримання.



