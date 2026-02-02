Повітряні кулі з Білорусі три доби поспіль порушують повітряний простір Польщі 

Метеозонди не несли небезпеку для населення та повітряного простору Польщі

Польща фіксує вторгнення у свій повітряний простір метеозондів з території Білорусі. Об’єкти, схожі на повітряні кулі з’являються у Польщі вже три дні поспіль. Про це пише «Главком» із посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.

Повідомляється, що чергове вторгнення у повітряний простір Польщі стався в ніч з першого на друге лютого. «Польські військові радіолокаційні системи зафіксували входження об'єктів, схожих на повітряні кулі, у польський повітряний простір. Масштаби білоруських гібридних інцидентів були значно меншими порівняно з попередніми ночами», – йдеться в повідомленні команування.

Відомо, що польоти куль не становили загрози для повітрного простору Польщі та населення країни. «Співпраця між Збройними силами Польщі та службами державної безпеки дозволяє цим службам швидко реагувати, зокрема вилучати об'єкти та затримувати осіб, підозрюваних у цих інцидентах», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці січня 2026 року польські військові зафіксували вторгнення в повітряний простір країни об’єктів, що наближалися з боку Білорусі. За даними командування, політ усіх об’єктів безперервно відстежувався військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було тимчасово введено обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації.

Напередодні Литва також зазнавала постійних вторгнення у свій повітряний простір метеозондів з Білоруссі. До слова, на тому тижні Вільнюський міжнародний аеропорт тимчасово припинив роботу через підозру в проникненні повітряних куль із території Білорусі.

З початку осені 2025 року Литва неодноразово змушена тимчасово закривати повітряний простір над Вільнюським аеропортом через появу повітряних куль, що заходять із території Білорусі. За даними литовської влади, такі кулі використовують контрабандисти для незаконного переправлення сигарет до Євросоюзу. Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі.

Раніше «Главком» писав про те, що Литва оголосила надзвичайний стан через масштаб і регулярність інцидентів з повітряними кулями. Уряд також тимчасово закривав прикордонні переходи з Білоруссю та надав силовим структурам розширені повноваження, включно з можливістю застосування «кінетичних заходів» для нейтралізації повітряних об’єктів.