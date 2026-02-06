Головна Світ Політика
Естонія посилила візові обмеження для тих, хто воював на боці РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Естонія посилила візові обмеження для тих, хто воював на боці РФ
Шенген став недоступним для ще 1073 росіян, які воювали проти України
фото: Unsplash

Заборона на в’їзд до Шенгенської зони торкнулася ще 1073 осіб, причетних до війни проти України

Естонія запровадила заборону на в’їзд до Шенгенської зони ще для 1073 осіб, які брали участь у війні проти України на боці російських окупаційних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Естонії Ігора Таро.

За словами Таро, розв’язана Росія повномасштабна війна проти Україна є одним із найтяжчих злочинів проти людства. «Російські військовослужбовці, які воювали і продовжують воювати в Україні, вбивали, руйнували, ґвалтували і грабували. Закриття для них спільного європейського простору безпеки і Шенгенської зони відповідає інтересам безпеки всіх нас», – заявив міністр.

Глава МВС Естонії також наголосив, що з попередніх воєн, розв’язаних Росією, відомо: особи, які повертаються з фронту, часто шукають нові пов’язані з насильством виклики, зокрема у сфері організованої злочинності.

Крім того, Таро підкреслив, що агресія має мати ціну не лише для держави, а й для конкретних осіб, які брали участь у війні. «Європейський Союз ввів політичні та економічні санкції проти Росії як держави-агресора. Однак це не тільки війна Кремля, оскільки проти України воювали і воюють зараз сотні тисяч громадян Росії. У агресивної війни повинна бути ціна і для кожного з них. Закриття для них Шенгенської зони є однією зі складових цієї ціни», – наголосив він.

До слова, уряд Естонія ухвалив рішення на три місяці з 24 лютого закрити нічний рух на автомобільних прикордонних пунктах Лухамаа та Койдула на кордоні з Росією. Влада пояснила це необхідністю перерозподілу ресурсів для посилення охорони державного кордону на тлі провокаційних дій РФ. У нічний час пункти пропуску не працюватимуть, удень вони функціонуватимуть 12 годин.

 

Теги: Естонія війна росія Шенгенская зона

