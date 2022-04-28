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    Події в Україні

    ДТП за участю Ляшка. СБУ прокоментувала «шоу ексдепутата»

    ДТП за участю Ляшка. СБУ прокоментувала «шоу ексдепутата»
    фото скріншот відео

    у відомстві пообіцяли провести внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень

    Служба безпеки України прокоментувала інцидент між військовослужбовцем відомства та колишнім народним депутатом Олегом Ляшко.

    «Сьогодні в Києві автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець СБУ, потрапив у ДТП за участю колишнього народного депутата України. На місце події були викликані представники патрульної поліції для фіксації усіх обставин інциденту.

    У разі доведення вини та після ухвалення відповідного судового рішення, водій обов’язково понесе відповідальність, передбачену законом»,– зазначили в СБУ.

    Також у відомстві пообіцяли провести внутрішню перевірку дій свого співробітника для прийняття дисциплінарних рішень і звернули увагу на неприпустиму поведінку екснардепа.

    «Звертаємо окрему увагу на неприпустимість дій екснародного депутата, котрий усіляко намагався спровокувати військовослужбовців. Водночас ми можемо погодитися із колишнім парламентарем у тому, що після 24 лютого країна дійсно змінилася. Тож не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспорту пригоду на шоу», - зазначили в СБУ.

    Нагадаємо, у четвер, 28 квітня, екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко потрапив у ДТП в Києві. В автомобіль, в якому перебував Ляшко, врізався броньований позашляховик, що рухався з проблисковими маячками.

    Теги: росія окупанти ДТП СБУ Олег Ляшко війна Україна окупація #stoprussia
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    ДТП за участю Ляшка. СБУ прокоментувала «шоу ексдепутата»