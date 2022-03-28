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    ЗСУ відтиснули ворога від Києва в напрямку Ірпеня

    Українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва - ЗСУ відтиснули ворога від Києва в напрямку Ірпеня
    Українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва
    фото: Міноборони

    Місто не припиняє облаштовувати оборонні позиції

    Над Києвом ракетні удари вдало збиває ППО, а Збройні Сили України відтискають ворога від столиці. Оборона міста налагоджена. Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону тероборони Києва Петро Кузик.

    Місто не припиняє облаштовувати оборонні позиції з багатьма «сюрпризами» для ворога.

    Вчора, 27 березня, українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва. За словами Кузика, можна сказати, що зараз відбувається закріплення. «Почистили там, у тому напрямку, добряче», – наголосив командир батальйону ТрО.

    Він пояснив, що у напрямку лівого берега українські військові теж працюють – чистять села, знищуючи ворога.

    «Зараз намагаємось перерізати шляхи постачання. Якщо це вдасться – буде ідеальна ситуація», – зауважив Кузик.

    Нагадаємо, у Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відтиснули ворога від Києва в напрямку Ірпеня