ЗСУ відтиснули ворога від Києва в напрямку Ірпеня

Українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва

Місто не припиняє облаштовувати оборонні позиції

Над Києвом ракетні удари вдало збиває ППО, а Збройні Сили України відтискають ворога від столиці. Оборона міста налагоджена. Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону тероборони Києва Петро Кузик.

Місто не припиняє облаштовувати оборонні позиції з багатьма «сюрпризами» для ворога.

Вчора, 27 березня, українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва. За словами Кузика, можна сказати, що зараз відбувається закріплення. «Почистили там, у тому напрямку, добряче», – наголосив командир батальйону ТрО.

Він пояснив, що у напрямку лівого берега українські військові теж працюють – чистять села, знищуючи ворога.

«Зараз намагаємось перерізати шляхи постачання. Якщо це вдасться – буде ідеальна ситуація», – зауважив Кузик.

Нагадаємо, у Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби.