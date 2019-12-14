У бухгалтера Facebook вкрали носій з даними тисяч співробітників



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Інформація на носіях, в тому числі відомості про зарплату і номера банківських рахунків, не була зашифрована

З автомобіля бухгалтера Facebook вкрали жорсткий диск, на якому зберігалися банківські дані 29 тисяч співробітників компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався ще 17 листопада, про зникнення стало відомо 20 листопада. Однак Facebook почала попереджати співробітників, чиї дані виявилися викраденими, тільки в п’ятницю, 13 грудня.

Зазначається, що інформація на носіях, в тому числі відомості про зарплату і номера банківських рахунків, не була зашифрована.

У пресслужбі Facebook підкреслили, що співробітник не мав права виносити жорсткі диски за межі офісу. До нього застосували дисциплінарні заходи, але які саме, не уточнюється.

У компанії також запевнили, що персональні дані користувачів Facebook на вкрадених дисках не зберігалися.