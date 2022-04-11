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    Фаєри та барикади: після оголошення екзитполу у Франції розпочалися протести (відео)

    У Франції розпочалися протести після результатів першого туру президентських виборів - Фаєри та барикади: після оголошення екзитполу у Франції розпочалися протести (відео)
    У Франції розпочалися протести після результатів першого туру президентських виборів
    фото: кадр з відео

    Понад півтисячі демонстрантів пройшли маршем у центрі французької столиці

    Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту. Про це повідомляє телеканал BFM TV.

    Як повідомляють французькі ЗМІ, у центрі столиці, в історичному кварталі Ренна пройшли маршем понад півтисячі демонстрантів.

    Близько 500 осіб скандували антикапіталістичні та антифашистські гасла.


    Під час ходи протестувальники запалювали фаєри, кидали димові шашки, підпалювали сміттєві урни та навіть звели барикаду. На двох будівлях було вибито вітрини та розписані фарбою фасади.

    Повідомляється, що невдоволення демонстрантів викликало те, що лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка пройшла у другий тур, допустили до участі в виборах.

    Нагадаємо, у Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. На президентських виборах у Франції, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.

    Теги: окупанти вибори війна Франція Марін Ле Пен
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    Фаєри та барикади: після оголошення екзитполу у Франції розпочалися протести (відео)