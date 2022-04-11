Фаєри та барикади: після оголошення екзитполу у Франції розпочалися протести (відео)

Понад півтисячі демонстрантів пройшли маршем у центрі французької столиці

Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту. Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Як повідомляють французькі ЗМІ, у центрі столиці, в історичному кварталі Ренна пройшли маршем понад півтисячі демонстрантів.

Barricade en cours à Rennes. Les forces de l'ordre dont au bout de la rue pic.twitter.com/L2nqzujK4j — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) April 10, 2022

Близько 500 осіб скандували антикапіталістичні та антифашистські гасла.

Several hundred people demonstrate in #Rennes against Emmanuel #Macron and Marine #LePen following the announcement of the results of the 1st round of the presidential election. #presidentielles2022 pic.twitter.com/p8WnekRpBF — HelenaTchernobyl (@H_Tchernobyl) April 10, 2022





Cortège antifasciste à Rennes le soir du 1er tour "tout le monde déteste les fachos" après "ni Le Pen, ni Macron"#Rennes #electionpresidentielle2022 #Elections2022 pic.twitter.com/QJAEORlbtt — AB7 Média (@Ab7Media) April 10, 2022

Під час ходи протестувальники запалювали фаєри, кидали димові шашки, підпалювали сміттєві урни та навіть звели барикаду. На двох будівлях було вибито вітрини та розписані фарбою фасади.

#Rennes #France

A group of approximately 500 gathered to demonstrate the presidential election results; with some individuals setting fires and causing property damage.

pic.twitter.com/3oiSWuV8dC — Shane B. Murphy (@shanermurph) April 10, 2022

Manifestation contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir à #Rennes suite à l'annonce des résultats du premier tour. Des manifestants érigent des barricades dans le centre ville. (@Rennes24, @Meteor35000) #presidentielles2022 #1erTour pic.twitter.com/nlk9GnovFs — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 10, 2022

Повідомляється, що невдоволення демонстрантів викликало те, що лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка пройшла у другий тур, допустили до участі в виборах.

Нагадаємо, у Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. На президентських виборах у Франції, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.