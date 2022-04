Фаєри та барикади: після оголошення екзитполу у Франції розпочалися протести (відео)

Увечері в неділю, 10 квітня, після того, як стали відомими результати екзитполу на виборах президента Франції, на центральних вулицях Парижа почалися масові демонстрації протесту. Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Як повідомляють французькі ЗМІ, у центрі столиці, в історичному кварталі Ренна пройшли маршем понад півтисячі демонстрантів.

Близько 500 осіб скандували антикапіталістичні та антифашистські гасла.

Several hundred people demonstrate in #Rennes against Emmanuel #Macron and Marine #LePen following the announcement of the results of the 1st round of the presidential election. #presidentielles2022 pic.twitter.com/p8WnekRpBF