Макрон лідирує на виборах у Франції, у другий тур з ним виходить Ле Пен – екзит-пол
Другий тур виборів, як очікується, відбудеться в неділю, 24 квітня
У Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. На президентських виборах у Франції, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.
Загалом за посаду змагаються 12 кандидатів.
Попередні дані телеканалу BFM TV:
- Еммануель Макрон - 28,5%.
- Марін Ле Пен - 24,2%.
- Жан-Люк Меланшон - 20,2%.
- Ерік Земмур - 7,1%.
- Валері Пекрес - 5,1%.
Згідно з результатами ще одного екзит-полу – IFOP Opinion – Макрон набирає 28,6%, Марін Ле Пен – 24,4%.
Ще до завершення голосування у Франції бельгійські ЗМІ опублікували результати екзитполів, згідно з якими у другий тур президентських виборів потрапляли Макрон та Ле Пен.
Як прогнозував екзит-пол, Макрон і Ле Пен мали отримати однаковий результат - близько 24% голосів.
Малоймовірно, що хтось із кандидатів набере абсолютну більшість (понад 50%), тому другий тур виборів, як очікується, відбудеться в неділю, 24 квітня.