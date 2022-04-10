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    Макрон лідирує на виборах у Франції, у другий тур з ним виходить Ле Пен – екзит-пол

    Вибори президента Франції. Макрон та Ле Пен виходять у другий тур - Макрон лідирує на виборах у Франції, у другий тур з ним виходить Ле Пен – екзит-пол
    Вибори президента Франції. Макрон та Ле Пен виходять у другий тур
    фото з відкритих джерел

    Другий тур виборів, як очікується, відбудеться в неділю, 24 квітня

    У Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. На президентських виборах у Франції, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.

    Загалом за посаду змагаються 12 кандидатів.

    Попередні дані телеканалу BFM TV:

    • Еммануель Макрон - 28,5%.
    • Марін Ле Пен - 24,2%.
    • Жан-Люк Меланшон - 20,2%.
    • Ерік Земмур - 7,1%.
    • Валері Пекрес - 5,1%.

    Згідно з результатами ще одного екзит-полу – IFOP Opinion – Макрон набирає 28,6%, Марін Ле Пен – 24,4%.

    Ще до завершення голосування у Франції бельгійські ЗМІ опублікували результати екзитполів, згідно з якими у другий тур президентських виборів потрапляли Макрон та Ле Пен.

    Як прогнозував екзит-пол, Макрон і Ле Пен мали отримати однаковий результат - близько 24% голосів.

    Малоймовірно, що хтось із кандидатів набере абсолютну більшість (понад 50%), тому другий тур виборів, як очікується, відбудеться в неділю, 24 квітня.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Макрон лідирує на виборах у Франції, у другий тур з ним виходить Ле Пен – екзит-пол