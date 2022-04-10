Макрон лідирує на виборах у Франції, у другий тур з ним виходить Ле Пен – екзит-пол

Вибори президента Франції. Макрон та Ле Пен виходять у другий тур

Другий тур виборів, як очікується, відбудеться в неділю, 24 квітня

У Франції о 20:00 зачинилася остання виборча дільниця. На президентських виборах у Франції, згідно з даними екзит-полу дослідницького інституту Elabe для BFMTV у другий тур виходять чинний лідер країни Еммануель Макрон та проросійська політикиня Марін Ле Пен.

Загалом за посаду змагаються 12 кандидатів.

Попередні дані телеканалу BFM TV:

Еммануель Макрон - 28,5%.

Марін Ле Пен - 24,2%.

Жан-Люк Меланшон - 20,2%.

Ерік Земмур - 7,1%.

Валері Пекрес - 5,1%.

Згідно з результатами ще одного екзит-полу – IFOP Opinion – Макрон набирає 28,6%, Марін Ле Пен – 24,4%.

Ще до завершення голосування у Франції бельгійські ЗМІ опублікували результати екзитполів, згідно з якими у другий тур президентських виборів потрапляли Макрон та Ле Пен.

Як прогнозував екзит-пол, Макрон і Ле Пен мали отримати однаковий результат - близько 24% голосів.

Малоймовірно, що хтось із кандидатів набере абсолютну більшість (понад 50%), тому другий тур виборів, як очікується, відбудеться в неділю, 24 квітня.