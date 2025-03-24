Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні

В Україні вшановують пам’ять видатного українського композитора Ігоря Білозіра

24 березня співаку, композитору, художньому керівнику легендарного ансамблю «Ватра» Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років. На честь ювілею легендарного композитора у Львові – місті, де Білозір жив і творив, відбудеться серія заходів та концертів, хокрема у Львівській Національній опері та у театрі ім. Марії Заньковецької. У день ювілею постає питання: кому належать авторські права на унікальну спадщину митця? Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Ігор Білозір – 70. Історія легендарного музиканта, якого запрошували до Голівуду і вбили посеред Львова».

Єдиний спадкоємець – син композитора

Як розповіла народна артистка України, перша дружина Ігоря Білозіра Оксана Білозір, всі авторські права на пісні композитора належать його рідному сину Андрію. Після розлучення з композитором Оксана залишила всі нажиті разом статки та квартиру у Львові, щоб забезпечити Ігореві комфорт і затишок. Син Андрій продовжує зберігати спадщину батька, однак артисти часто виконують його пісні без узгодження з власником авторських прав.

«Ми мріємо, що одного дня юридичні норми виконуватимуться у повному обсязі, і тоді у всіх будуть прекрасні стосунки», – зазначила Оксана Білозір. Вона також підкреслила, що пісні Білозіра мають особливу енергетику, яка проникає у підсвідоме, пробуджуючи теплі спогади про дитинство, молодість і важливі моменти становлення.

Пісні композитора, такі як «Весільний марш», «Чарочка вина», «Квіти у росі», залишаються популярними серед слухачів і виконавців, демонструючи глибокий зв’язок із національною ідентичністю. За словами першої дружини композитора, Ігор давно є духовною частиною української культури, і його спадщина має надзвичайну вагу для всіх українців.

Квартира Ігоря Білозіра, яка стала своєрідним культурним маяком для львівської творчої інтелігенції, зберігає дух митця. Оксана Білозір зазначила, що планує перетворити її на музей, де буде представлено колекцію картин та інші пам’ятки, пов’язані з життям композитора.

Ігор Білозір, народжений у Львові в 1955 році, був Народним артистом України та композитором, який працював у рамках вокально-інструментального ансамблю «Ватра». Його життя трагічно обірвалося у 2000 році після нападу в центрі Львова через виконання українських пісень. Смерть композитора стала болючим ударом для української культури та символом боротьби за її самобутність.

Нагадаємо, 24 березня співаку, композитору, художньому керівнику легендарного ансамблю «Ватра» Ігорю Білозіру виповнилося б 70 років. На честь ювілею легендарного композитора у Львові – місті, де Білозір жив і творив, відбудеться серія заходів та концертів, хокрема у Львівській Національній опері та у театрі ім. Марії Заньковецької.