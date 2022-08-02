Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?

Судові розбірки тривали майже півтора року

Верховний суд залишив без розгляду позовну заяву нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до президента України Володимира Зеленського у справі щодо скасування президентського указу про застосування санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 20 липня.

У середині березня 2021 року кум Путіна пішов судом проти глави держави. Він хотів через суд визнати протиправним і скасувати Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Згідно з цим документом, до Медведчука на три роки застосовано 12 видів санкцій, серед яких блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження торговельних операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі у приватизації, оренді державного майна.

На думку позивача, він не належить до категорії осіб, стосовно яких Закон України «Про санкції» дозволяє застосовувати обмежувальні заходи. Ба більше, Медведчук наголосив, що указ Зеленського містить положення, які суперечать Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України».

Інтереси Медведчука у суді захищали двоє адвокатів. В одного із них, Сергія Ріпи, 23 лютого 2022 року закінчилася дія договору про надання правової допомоги нардепу. Про це він сповістив суд лише 20 квітня.

Інший захисник Валентин Рибін, який долучився до цієї справи 26 травня 2021 року, ще на початку березня 2022-го виїхав з України.

Що стосується самого позивача Віктора Медведчука, то його 12 квітня 2022 року затримали співробітники СБУ. Повідомлялося, що кум Путіна 24 лютого він утік з-під домашнього арешту, під яким перебував із травня 2021 року через підозру у низці злочинів проти національної безпеки.

Верховний суд зауважив, що 29 червня і 20 липня викликав повістками Рибіна і Медведчука, щоб продовжити розгляд «санкційної» справи. Але ті проігнорували без жодних поважних причин. До речі, розгляд справи на вказані дати відбувася в режимі відеоконференції.

З цього приводу суд заявив, що використав усі можливі заходи щодо належного повідомлення позивача і його представника про час, місце та дату судового засідання.

«Беручи до уваги факт неприбуття представника позивача в судове засідання повторно, неповідомлення позивача про причини неприбуття його представника до суду повторно, неподання заяви про розгляд справи за його відсутності та неможливість розгляду справи у зв`язку з неявкою представника позивача, Верховний Суд дійшов висновку, що позовна заява Віктора Медведчука підлягає залишенню без розгляду», – йдеться в ухвалі суду.

Ухвалу Верховного суду можна оскаржити до Великої Палати протягом 15 днів з дня її прийняття.