Філіппіни здригнулися від потужного землетрусу (відео)

Землетрус відбувся вчора, 11 серпня, регіон до цього не був готовий

Біля берегів Філіппін стався землетрус силою 7,2. Це відбулося за 66 км на південний схід від філіппінського муніципалітету Бобон. Поштовхи землі відчувалися навіть у центральній частині Індонезії.

За інформацією місцевого інформаційного агентства «Сіньхуа», ніяких попереджень про те, що має бути землетрус, не було. Справа в тому, що підземні поштовхи не спровокували виникненню хвиль, які б мали попередити про небезпеку.

За іншими даними, у Філіпінському інституті вулканології та сейсмології зафіксували підземні поштовхи, про що спеціалісти закладу попередили владу.

#EarthquakePH #EarthquakeDavaoOriental#iFelt_DavaoOrientalEarthquake

Earthquake Information No.3

Date and Time: 12 Aug 2021 - 01:46 AM

Magnitude = 7.1

Depth = 055 kilometers

Location = 06.36N, 126.74E - 079 km S 65° E of Governor Generoso (Davao Oriental) pic.twitter.com/chnsiw7ZcW — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) August 12, 2021

У результаті регіон «струснуло» із силою в 7,1 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр поштовхів знаходився за 80 кілометрів від міста Маті. В Національному центрі попередження про цунамі США оголосили про ймовірність цунамі.

Нагадаємо, в чотирьох регіонах на півдні Італії горять ліси. В результаті загинули троє людей.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.