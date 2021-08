Філіппіни здригнулися від потужного землетрусу (відео)

Біля берегів Філіппін стався землетрус силою 7,2. Це відбулося за 66 км на південний схід від філіппінського муніципалітету Бобон. Поштовхи землі відчувалися навіть у центральній частині Індонезії.

За інформацією місцевого інформаційного агентства «Сіньхуа», ніяких попереджень про те, що має бути землетрус, не було. Справа в тому, що підземні поштовхи не спровокували виникненню хвиль, які б мали попередити про небезпеку.

За іншими даними, у Філіпінському інституті вулканології та сейсмології зафіксували підземні поштовхи, про що спеціалісти закладу попередили владу.

Earthquake Information No.3

Date and Time: 12 Aug 2021 - 01:46 AM

Magnitude = 7.1

Depth = 055 kilometers

Location = 06.36N, 126.74E - 079 km S 65° E of Governor Generoso (Davao Oriental) pic.twitter.com/chnsiw7ZcW