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    Фінал «Євробачення-2022». Україна виступає під №12 (наживо)

    трансляція
    Український&nbsp;гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу&nbsp;&laquo;Євробачення-2022&raquo; - Фінал «Євробачення-2022». Україна виступає під №12 (наживо)
    Український гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу «Євробачення-2022»

    У фіналі виступлять представники 25 країн

    В італійському місті Турин відбувається фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

    Сьогодні виступлять представники 20 країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу і тому традиційно проходять до фіналу автоматично).

    1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
    2. Румунія: WRS – Llámame
    3. Португалія: MARO – Saudade Saudade
    4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
    5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
    6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
    7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
    8. Вірменія: Rosa Linn – Snap
    9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
    10. Іспанія: Chanel – SloMo
    11. Нідерланди: S10 – De Diepte
    12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
    13. Німеччина: Malik Harris – Rockstars
    14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
    15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
    16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
    17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
    18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
    19. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
    20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
    21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
    22. Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
    23. Польща: Ochman – River
    24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
    25. Естонія: STEFAN – Hope

    Також фінал «Євробачення-2022» можна дивитися:

    • по телебаченню на UA:Культура
    • на сайтах Суспільне.Євробачення та Суспільне.Культура
    • на фейсбук-сторінці Євробачення
    • у застосунку «Дія»
    • трансляція з коментаторського бункеру на ютуб-каналі Євробачення Україна.

    У фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

    Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

    12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

    Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

    Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

    Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: Євробачення культура Україна пісня
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    Фінал «Євробачення-2022». Україна виступає під №12 (наживо)