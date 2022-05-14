Фінал «Євробачення-2022». Україна виступає під №12 (наживо)

У фіналі виступлять представники 25 країн

В італійському місті Турин відбувається фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».

Сьогодні виступлять представники 20 країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу і тому традиційно проходять до фіналу автоматично).

Також фінал «Євробачення-2022» можна дивитися:

по телебаченню на UA:Культура

на сайтах Суспільне.Євробачення та Суспільне.Культура

на фейсбук-сторінці Євробачення

у застосунку «Дія»

трансляція з коментаторського бункеру на ютуб-каналі Євробачення Україна.

У фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.

Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».