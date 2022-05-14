Фінал «Євробачення-2022». Україна виступає під №12 (наживо)трансляція
У фіналі виступлять представники 25 країн
В італійському місті Турин відбувається фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2022».
Сьогодні виступлять представники 20 країн-учасниць, що пройшли у фінал, та країн «великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція та Німеччина (вони є засновниками конкурсу і тому традиційно проходять до фіналу автоматично).
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: MARO – Saudade Saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
- Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
- Вірменія: Rosa Linn – Snap
- Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
- Іспанія: Chanel – SloMo
- Нідерланди: S10 – De Diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Malik Harris – Rockstars
- Литва: Monika Liu – Sentimentai
- Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
- Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
- Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
- Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
- Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
- Польща: Ochman – River
- Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
- Естонія: STEFAN – Hope
Також фінал «Євробачення-2022» можна дивитися:
- по телебаченню на UA:Культура
- на сайтах Суспільне.Євробачення та Суспільне.Культура
- на фейсбук-сторінці Євробачення
- у застосунку «Дія»
- трансляція з коментаторського бункеру на ютуб-каналі Євробачення Україна.
У фіналі українці можуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.
Нагадаємо, у першому півфіналі 10 травня виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України, пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу
12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.
Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінювався у 60%.
Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.
Як відомо, Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».
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