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    В Італії за побиття старенької заарештовано українку. Подробиці конфлікту

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    Правоохоронці підозрюють, що українка не одноразово била свою підопічну - В Італії за побиття старенької заарештовано українку. Подробиці конфлікту
    Правоохоронці підозрюють, що українка не одноразово била свою підопічну
    Фото: gazetaukrainska.com

    Повідомляють, що літню італійку з травмами забрали до лікарні.

    В Італії поліція затримала 52-річну заробітчанку, що побила 87-річну жінку, яку вона доглядала. Зазначають, що громадянку України застали в стані алкогольного сп'яніння. Про це інформує місцеве видання Padovaoggi.it.

    Повідомляють, що літню італійку з травмами забрали в лікарню, а українку доправлено до відділку поліції. Сам інцидент стався 10 липня в місті Падова. Заробітчанка вже давно доглядала за старенькою, але ситуація з побиттям далеко не перша.

    Спочатку між жінками виникла сварка з побутових причин. Розсердившись на господиню будинку, українка почала бити італійку. Вона завдавала ударів руками і ногами по всьому тілу жертви.

    Тілесні ушкодження були настільки сильними, що потерпіла потрапила до травмпункту. Її госпіталізували на 15 діб.

    При затриманні українка пручалася і накинулася на поліцейського з кулаками. Правоохоронці підозрюють, що українка неодноразово била свою підопічну і раніше.

    Нагадаємо, у Польщі Окружний суд почав розглядати справу громадянки України, яка в серпні минулого року вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.

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    Теги: суд Італія поліція заробітчани
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    В Італії за побиття старенької заарештовано українку. Подробиці конфлікту