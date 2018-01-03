Фотограф Обами показав «ядерну кнопку» президента США

«Червона кнопка», встановлена на столі президента США в Овальному кабінеті

Колишній офіційний фотограф Барака Обами Піт Соуза опублікував в Instagram знімки так званої «ядерної валізки» президента США. Соуза опублікував фотографії після того, як чинний президент Дональд Трамп у полеміці з лідером КНДР Кім Чен Ином заявив, що його «ядерна кнопка» більша і потужніша, ніж у корейця. На одному з



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«Червона кнопка», встановлена на столі президента США в Овальному кабінеті

Колишній офіційний фотограф Барака Обами Піт Соуза опублікував в Instagram знімки так званої «ядерної валізки» президента США.

Соуза опублікував фотографії після того, як чинний президент Дональд Трамп у полеміці з лідером КНДР Кім Чен Ином заявив, що його «ядерна кнопка» більша і потужніша, ніж у корейця.

На одному з архівних знімків співробітник Білого дому піднімає на борт сумку, у якій знаходиться точка управління системою стратегічної оборони США.

God help us. Допис, поширений Pete Souza (@petesouza) 2 Січ 2018 р. о 7:56 PST

На іншому фото — «червона кнопка», встановлена на столі президента США в Овальному кабінеті. На панелі з президентським гербом знаходиться табличка з написом «Важкі рішення приймати важко» (Hard things are hard).

«На щастя, червона кнопка тут не для того, щоб почати війну, — вона використовується для виклику помічника», — зазначив Соуза в описі до світлини.

У новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.

До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.