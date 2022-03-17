Фракції ОПЗЖ саморозпустилися в Херсоні та Вінниці

Шуляк закликала українських політиків приєднуватися до флешмобу #УкраїнаБезОПЗЖ

У міській раді Херсона та Вінницькій облраді саморозпустилися фракції ОПЗЖ. Відповідне рішення про саморозпуск сьогодні прийняті міською та облрадою відповідно. Про це повідомила народна депутатка, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.

«В час війни, і особливо після перемоги України, ми не дозволимо навіть натяку на російські наративи (всім кому це до душі – дорога в росію вже сьогодні). Сподіваюся, це чітко зрозуміли депутати на всіх рівнях і у всіх громадах. Харків, Мелітополь, Херсон та всі інші наші міста – це Україна! Без будь-яких компромісів», - написала вона.

Шуляк закликала українських політиків приєднуватися до флеш-мобу #УкраїнаБезОПЗЖ і приймати відповідні рішення на випередження.

Читайте також: