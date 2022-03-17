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    Фракції ОПЗЖ саморозпустилися в Херсоні та Вінниці

    У Херсонській міськраді та Вінницькій облраді саморозпустилися фракції &laquo;ОПЗЖ&raquo; - Фракції ОПЗЖ саморозпустилися в Херсоні та Вінниці
    У Херсонській міськраді та Вінницькій облраді саморозпустилися фракції «ОПЗЖ»
    фото: скріншот документу

    Шуляк закликала українських політиків приєднуватися до флешмобу #УкраїнаБезОПЗЖ

    У міській раді Херсона та Вінницькій облраді саморозпустилися фракції ОПЗЖ. Відповідне рішення про саморозпуск сьогодні прийняті міською та облрадою відповідно. Про це повідомила народна депутатка, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.

    «В час війни, і особливо після перемоги України, ми не дозволимо навіть натяку на російські наративи (всім кому це до душі – дорога в росію вже сьогодні). Сподіваюся, це чітко зрозуміли депутати на всіх рівнях і у всіх громадах. Харків, Мелітополь, Херсон та всі інші наші міста – це Україна! Без будь-яких компромісів», - написала вона.

    Шуляк закликала українських політиків приєднуватися до флеш-мобу #УкраїнаБезОПЗЖ і приймати відповідні рішення на випередження.

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    Теги: Харків партії Telegram Опозиційна платформа — За життя час
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    Фракції ОПЗЖ саморозпустилися в Херсоні та Вінниці