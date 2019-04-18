Франція оголосила конкурс проектів з відтворення шпиля Нотр-Дама



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У понеділок шпиль і дах собору повністю згоріли

Новий шпиль повинен відповідати сучасним технологіям і духу часу

Франція оголосила про конкурс проектів щодо відтворення шпиля Собору Паризької Богоматері, який впав під час пожежі в понеділок.

Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп оголосив, що участь у конкурсі можуть взяти архітектори з усього світу. За словами прем'єра, новий шпиль повинен відповідати сучасним технологіям і духу часу.

93-метровий шпиль був сконструйований в XIX столітті, його спорудження зайняло 23 роки. Каркас шпиля складався з 500 тонн деревини, покритих 250 тоннами свинцевих пластин. При високій температурі свинець розплавився, ставши джерелом токсичного диму.

Французькі ЗМІ пишуть, що реставратори для відтворення шпиля можуть використовувати зображення собору з гри 2014 року Assassin's Creed Unity. Дія гри розгортається в XVIII столітті в Парижі. Художниця Керолін Міусс, яка працювала над створенням гри, витратила два роки на створення максимально точної віртуальній копії Собору Паризької Богоматері.

Нагадаємо, Нотр-Дам міг загорітися через коротке замикання.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.