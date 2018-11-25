ФСБ Росії підтвердила обстріл і затримання українських кораблів



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У ФСБ наголосили, що «з метою примусової зупинки українських військових кораблів застосована зброя»

Федеральна служба безпеки Росії підтвердила, що відкривала вогонь і згодом захопила українські кораблі у Керченській протоці біля анексованого Криму.

Про це з посиланням на ФСБ Росії повідомляє російське агентство ТАСС.

У ФСБ заявляють, що три українських військових корабля здійснили «спробу незаконного маневрування в територіальних водах РФ».

«Судна ВМС України «Бердянськ», «Нікополь», «Яни Капу», які порушили вранці державний кордон Росії, о 19:00 25 листопада здійснили чергову спробу незаконних дій в межах територіального моря РФ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що катери не регували на заклики про негайне зупинення і «здійснювали небезпечне маневрування».

У ФСБ підтвердили, «з метою примусової зупинки українських військових кораблів застосована зброя».

В результаті в територіальних водах РФ в Чорному морі все три судна ВМС України затримані.

«Трьом пораненим військовослужбовцям ЗС України надано медичну допомогу», - повідомили в ФСБ. У спецслужбі підкреслили, що загрози їхньому життю немає.

ФСБ також повідомила, що порушила кримінальну справу за фактом порушення держкордону трьома судами ВМС України.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.