На Гаїті маршрутка зіткнулася з автобусом: загинула 21 людина

ДТП сталася через те, що водій одного з автобусів не встиг завершити обгін по зустрічній смузі

Кілька людей, які отримали травми, перебувають у важкому стані

У центральній частині острівної держави Гаїті сталася дорожня аварія за участю двох міжміських автобусів. Щонайменше 21 людина загинула і ще 30 постраждали. Про це повідомляє Sputnik Intеrnational в четвер, 29 квітня.

За даними служби громадської безпеки, аварія сталася в комуні Аркахайя, приблизно за 50 кілометрів на північний захід від столиці країни Порт-о-Пренс, коли маршрутка зіткнулася з автобусом.

Кілька людей, які отримали травми, перебувають у важкому стані. Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні.

За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водій одного з автобусів не встиг завершити обгін по зустрічній смузі.

Тим часом, унаслідок ДТП у штаті Квара на заході Нігерії 11 осіб загинули, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа. Автокатастрофа сталася в передмісті Ілорина, адміністративного центру штату Квара. Внаслідок зіткнення автобуса і тягача з напівпричепом загинули 11 осіб, ще дев'ятеро постраждали.