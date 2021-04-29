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    На Гаїті маршрутка зіткнулася з автобусом: загинула 21 людина

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    ДТП сталася через те, що водій одного з автобусів не встиг завершити обгін по зустрічній смузі - На Гаїті маршрутка зіткнулася з автобусом: загинула 21 людина

    ДТП сталася через те, що водій одного з автобусів не встиг завершити обгін по зустрічній смузі

    Фото Sputnik Intеrnational

    Кілька людей, які отримали травми, перебувають у важкому стані

    У центральній частині острівної держави Гаїті сталася дорожня аварія за участю двох міжміських автобусів. Щонайменше 21 людина загинула і ще 30 постраждали. Про це повідомляє Sputnik Intеrnational в четвер, 29 квітня.

    За даними служби громадської безпеки, аварія сталася в комуні Аркахайя, приблизно за 50 кілометрів на північний захід від столиці країни Порт-о-Пренс, коли маршрутка зіткнулася з автобусом.

    Кілька людей, які отримали травми, перебувають у важкому стані. Всі постраждалі доставлені в найближчі лікарні.

    За попередніми даними, ДТП сталася через те, що водій одного з автобусів не встиг завершити обгін по зустрічній смузі.

    Тим часом, унаслідок ДТП у штаті Квара на заході Нігерії 11 осіб загинули, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа. Автокатастрофа сталася в передмісті Ілорина, адміністративного центру штату Квара. Внаслідок зіткнення автобуса і тягача з напівпричепом загинули 11 осіб, ще дев'ятеро постраждали.

    Теги: ДТП аварія Гаїті
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