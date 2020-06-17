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    Військові випробовують ракетний комплекс «Нептун» під Одесою

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    <span>У Генштабі назвали випробування &laquo;успішними й результативними&raquo;</span> - Військові випробовують ракетний комплекс «Нептун» під Одесою
    У Генштабі назвали випробування «успішними й результативними»

    Ракетний комплекс «Нептун» здатний уражати кораблі

    У середу, 17 червня, на полігоні «Алібей» на Одещині тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України у Facebook.

    «Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» цього разу була стрільба з бойовою частиною», - йдеться в повідомленні.

    РК-360 МЦ «Нептун» - це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, у простих і складних метеорологічних умовах у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

    У травні також проходили випробування ракетного комплексу «Нептун» на полігоні «Алібей» в Одеській області.

    Крім того цими днями снайпери проводять змагання на Чернігівщині.

     

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