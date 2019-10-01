Генпрокуратура не планує проводити конкурс на вакантну посаду заступника керівника САП



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Фото: Укрінформ

Конкурс на посаду заступника керівника САП, швидше за все, відбудеться разом із конкурсом на посаду заступника генпрокурора - керівника САП - у 2020 році

Генеральна прокуратура не планує в поточному році проводити конкурс на зайняття вакантної посади заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомило джерело у відомстві.

«Конкурс колись буде, але не зараз», - сказав співрозмовник.

Зі слів джерела, конкурс на посаду заступника керівника САП, швидше за все, відбудеться разом із конкурсом на посаду заступника генпрокурора - керівника САП - у 2020 році.

Нагадаємо, у вересні звільнився заступник керівника САП Володимир Кривенко. Він займав зазначену посаду з грудня 2015 року.

Як повідомлялось, 5 вересня Антикорупційний суд розпочав роботу.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.

У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

Джерело: Українські новини