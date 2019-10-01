Генпрокуратура не планує проводити конкурс на вакантну посаду заступника керівника САП
Конкурс на посаду заступника керівника САП, швидше за все, відбудеться разом із конкурсом на посаду заступника генпрокурора - керівника САП - у 2020 році
Генеральна прокуратура не планує в поточному році проводити конкурс на зайняття вакантної посади заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомило джерело у відомстві.
«Конкурс колись буде, але не зараз», - сказав співрозмовник.
Зі слів джерела, конкурс на посаду заступника керівника САП, швидше за все, відбудеться разом із конкурсом на посаду заступника генпрокурора - керівника САП - у 2020 році.
Нагадаємо, у вересні звільнився заступник керівника САП Володимир Кривенко. Він займав зазначену посаду з грудня 2015 року.
Як повідомлялось, 5 вересня Антикорупційний суд розпочав роботу.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд.
У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.
На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.
Джерело: Українські новини