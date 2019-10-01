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    Генпрокуратура не планує проводити конкурс на вакантну посаду заступника керівника САП

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    Генпрокуратура не планує проводити конкурс на вакантну посаду заступника керівника САП
    Фото: Укрінформ

    Конкурс на посаду заступника керівника САП, швидше за все, відбудеться разом із конкурсом на посаду заступника генпрокурора - керівника САП - у 2020 році

    Генеральна прокуратура не планує в поточному році проводити конкурс на зайняття вакантної посади заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

    Про це повідомило джерело у відомстві.

    «Конкурс колись буде, але не зараз», - сказав співрозмовник.

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    Зі слів джерела, конкурс на посаду заступника керівника САП, швидше за все, відбудеться разом із конкурсом на посаду заступника генпрокурора - керівника САП - у 2020 році.

    Нагадаємо, у вересні звільнився заступник керівника САП Володимир Кривенко. Він займав зазначену посаду з грудня 2015 року.

    Як повідомлялось, 5 вересня Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

    Джерело: Українські новини

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