Генсек НАТО збирає екстрене засідання через ситуацію в Афганістані

Країни НАТО зберуться, щоб оговорити спільно обговорити підхід до ситуації

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликав екстрене засідання міністрів закордонних справ країн Альянсу через ситуацію в Афганістані. Про це повідомляє Столтенберг у Тwitter.

Засідання відбудеться 20 серпня.

«Я скликав надзвичайне засідання міністрів закордонних справ країн НАTO в режимі онлайн, що відбудеться цієї п’ятниці, 20 серпня, з метою посилити нашу координацію та обговорити наш спільний підхід щодо подій в Афганістані», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби без бою ввійшли до Кабула. «Талібан» заявив, що контролює усю територію Афганістану. Президент Ашраф Гані залишив країну.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

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