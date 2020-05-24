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    У світі

    Генсек НАТО привітав триденне перемир’я в Афганістані

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    Столтенберг закликав використати триденне перемир&rsquo;я в&nbsp;Афганістані з&nbsp;нагоди завершення священного для мусульман місяця Рамадан заради досягнення миру - Генсек НАТО привітав триденне перемир’я в Афганістані
    Столтенберг закликав використати триденне перемир’я в Афганістані з нагоди завершення священного для мусульман місяця Рамадан заради досягнення миру

    «Альянс зберігає прихильність довгострокової безпеки Афганістану» – Столтенберг

    Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав використати триденне перемир’я в Афганістані з нагоди завершення священного для мусульман місяця Рамадан заради досягнення миру. Про це генсек НАТО написав у Twitter.

    «Я вітаю заяву уряду Афганістану і руху «Талібан» про триденне припинення вогню в зв’язку з Ідом (ісламським святом розговіння Ід-аль-Фітр). Всі сторони повинні скористатися цією можливістю для досягнення миру на благо всіх афганців», – написав Столтенберг.

    За словами Генерального секретаря, Альянс зберігає прихильність довгострокової безпеки Афганістану.

    Нагадаємо, США почали в понеділок, 9 березня, процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».

    Як повідомлялося, вранці 12 травня троє озброєних бойовиків увірвалися в пологовий будинок, яким керує благодійна організація «Лікарі без кордонів» в шиїтській частині афганської столиці Кабула, і почали перестрілку з силами безпеки, в результаті якої загинули щонайменше четверо цивільних.

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    НАТО Афганістан Талібан Єнс Столтенберг
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