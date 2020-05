Генсек НАТО привітав триденне перемир’я в Афганістані

«Альянс зберігає прихильність довгострокової безпеки Афганістану» – Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав використати триденне перемир’я в Афганістані з нагоди завершення священного для мусульман місяця Рамадан заради досягнення миру. Про це генсек НАТО написав у Twitter.

«Я вітаю заяву уряду Афганістану і руху «Талібан» про триденне припинення вогню в зв’язку з Ідом (ісламським святом розговіння Ід-аль-Фітр). Всі сторони повинні скористатися цією можливістю для досягнення миру на благо всіх афганців», – написав Столтенберг.

I welcome the statements by the government of #Afghanistan & the Taliban on a 3-day ceasefire over Eid. All parties should seize this opportunity for peace, for the benefit of all Afghans. #NATO remains committed to Afghanistan’s long-term security.