Генштаб назвав два напрямки, куди намагаються наступати рашисти

Росіяни намагаються наступати на Запорізькому й Криворізькому напрямках

Російські окупанти намагаються наступати на Донбасі і розвинути наступ на Запорізькому і Криворізькому напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«З метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають українські військові, ворог також активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Протягом дня на Лиманському напрямку противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

Також окупанти намагались знову захопити Старий Салтів.

Додамо, що Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 5 травня.

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.