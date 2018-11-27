Геращенко повідомила, що наразі відомо про захоплених моряків



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Фото: Facebook Ірини Геращенко

У Києві пройшла нарада для координації зусиль по наданню допомоги родинам моряків і самим заручникам

Четверо захоплених Росією українських моряків, за попередніми даними, мають поранення, один з них перебуває у важкому стані.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

«За дорученням президента разом з Уповноваженою з прав людини Людмилою Денисовою, представниками ВМС, МінТОТ, МЗС, керівництвом Меджлісу, представниками неурядових організацій, що опікуються правами людини, провели спеціальну нараду для координації наших зусиль по наданню правової, психологічної, соціальної допомоги родинам моряків і самим заручникам», - розповіла Геращенко.

За її словами, зараз «важливо встановити місце утримання всіх і стан їх здоров‘я, боротися за допуск лікарів і адвокатів».

«Ми вважаємо хлопців військовополоненими, захопленими російськими сомалійськими піратами в нейтральних водах. Ми бачимо підлість Кремля, який не надавав інформацію, в тому числі через офіс омбудсмена, про стан здоров’я і утримання хлопців (за нашою інформацією, четверо із захоплених мають поранення, один з них в важкому стані), окупанти не до всіх допускають адвокатів. І судячи з провокаційного відео, запущеного в мережу, де хлопців примушують щось читати з листка, до них застосовували незаконні методи тиску», - підкреслила Геращенко.

Як відомо, 27 листопада слідчі СБУ в Одеській області та військові прокурори Військової прокуратури Південного регіону України оголосили підозру вісьмом прикордонникам ФСБ та Збройних Сил РФ, які здійснили напад на українських моряків.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував на два місяці чотирьох українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід». Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.