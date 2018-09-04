У Меркель заявили, що після смерті Захарченка важливо не допустити ескалації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівля уряду Німеччини

У німецькому уряді закликали всі сторони до подальшої конструктивної участі в переговорах

Вбивство лідера проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка не має негативно вплинути на реалізацію мінських угод та продовження переговорного процесу.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

«Ми закликаємо всі сторони до подальшої конструктивної участі в переговорах», - зазначив представник німецького уряду.

«Зараз справді дуже важливо уникнути ескалації», - додав він, зазначивши, що федеральний уряд Німеччини продовжить виконувати свої зобов’язання у Мінському процесі.

Зайберт наголосив, що смерть Захарченка не робить реалізацію Мінських угод для розрядки ситуації на Донбасі менш важливою.

Напередодні у МЗС Франції заявили, що ліквідація Захарченка не має ставити під сумнів виконання «Мінська».

Нагадаємо, ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного.

До слова, Уповноважена президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає, що убивство ватажка самоназваної «ДНР» Олександра Захарченка не вплине на процес обміну російських злочинців на українських заручників на Донбасі.