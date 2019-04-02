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    Суспільство

    В Україні у п’яти областях порахували всі протоколи

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    Центральна виборча комісія станом на 13:35 опрацювала 99,02% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня - В Україні у п’яти областях порахували всі протоколи
    Центральна виборча комісія станом на 13:35 опрацювала 99,02% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня

    У Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях переміг Володимир Зеленський

    В Україні станом сьогодні, 2 квітня, вже у п’яти областях порахували всі протоколи. Про це повідомляє сайт ЦВК.

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    «Полтавська область стала першим регіоном, де офіційно підраховано всі бюлетені на виборах президента України.  У всіх округах цієї області переміг Володимир Зеленський», - повідомляє ЦВК.

    Також голоси виборців порахували у Рівненській та Сумській області, де також переміг Володимир Зеленський. Аналогічна ситуація і у Харківській та Черкаській областях.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Центральна виборча комісія станом на 13:35 опрацювала 99,02% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

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