В Україні у п’яти областях порахували всі протоколи



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Центральна виборча комісія станом на 13:35 опрацювала 99,02% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня

У Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях переміг Володимир Зеленський

В Україні станом сьогодні, 2 квітня, вже у п’яти областях порахували всі протоколи. Про це повідомляє сайт ЦВК.

«Полтавська область стала першим регіоном, де офіційно підраховано всі бюлетені на виборах президента України. У всіх округах цієї області переміг Володимир Зеленський», - повідомляє ЦВК.

Також голоси виборців порахували у Рівненській та Сумській області, де також переміг Володимир Зеленський. Аналогічна ситуація і у Харківській та Черкаській областях.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Центральна виборча комісія станом на 13:35 опрацювала 99,02% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.