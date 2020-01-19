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    Голова Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

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    Голова Єврокомісії обговорила з президентом Росії транзит газу через Україну - Голова Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну
    Голова Єврокомісії обговорила з президентом Росії транзит газу через Україну

    Сторони обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії щодо транзиту газу

    Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну.

    Про це вона написала в своєму Twitter.

    «Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну», - написала вона.

    Як повідомлялося, з початку 2020 року російська компанія «Газпром» різко скоротила постачання газу транзитом через Україну.

    Раніше глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском «Турецького потоку» зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

    Нагадаємо, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу.

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    Газпром транзит Twitter Путин ГТС Урсула фон дер Ляєн
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