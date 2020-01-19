Голова Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну
Сторони обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії щодо транзиту газу
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну.
Про це вона написала в своєму Twitter.
«Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну», - написала вона.
Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 19 січня 2020 р.
Як повідомлялося, з початку 2020 року російська компанія «Газпром» різко скоротила постачання газу транзитом через Україну.
Раніше глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском «Турецького потоку» зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.
Нагадаємо, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу.