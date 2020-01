Голова Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну

Сторони обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії щодо транзиту газу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну.

Про це вона написала в своєму Twitter.

«Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну», - написала вона.

Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt