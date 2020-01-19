Голова Єврокомісії обговорила з Путіним транзит газу через Україну



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Голова Єврокомісії обговорила з президентом Росії транзит газу через Україну

Сторони обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії щодо транзиту газу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним питання про транзит газу через Україну.

Про це вона написала в своєму Twitter.

«Було добре провести зустріч з президентом Володимиром Путіним на полях конференції в Берліні. Ми обговорили тристоронню угоду України, Європейського союзу і Росії по транзиту газу через Україну», - написала вона.

Good to meet with Russian President Vladimir Putin in the margins of the #BerlinConference. We spoke about the Ukraine-EU-Russia trilateral gas agreement via Ukraine. pic.twitter.com/utHj0agJKt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 19 січня 2020 р.

Як повідомлялося, з початку 2020 року російська компанія «Газпром» різко скоротила постачання газу транзитом через Україну.

Раніше глава компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон повідомив, що у зв'язку із запуском «Турецького потоку» зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубометрів.

Нагадаємо, «Газпром» заплатив «Нафтогазу» майже $3 млрд боргу.