Зеленський назвав українських олігархів, які на початку вторгнення погрожували йому від імені Путіна

Політики погрожували українському президенту безпекою його сімʼї

Колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента.

За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

«Це почалося від того, як люди пана Медведчука, Новинський особисто – все це є, є відповідні свідки, записи – представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном, в найскладніший момент, коли ми були в повній блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо, як і куди мені треба бігти, інакше у мене не буде моєї сім'ї», – розповів він.

Як зазначив Зеленський, запроваджене рішення РНБО дало змогу заборонити проросійським політикам, які «дуже хотіли представляти інтереси України», спілкуватися з главою Кремля.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва арештував низку майна колишнього народного депутата, олігарха, клірика Української православної церкви Московського патріархату Вадима Новинського. За клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Крім цього, суд арештував 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року. У липні 2024 року Орлов уник кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності». Тоді ж Приморський районний суд Одеси постановив: повернути Новинському 8 млн грн застави. Однак кошти до цього часу лежали на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації в Одеській області.

Як повідомляв «Главком», 18 січня 2025 року українські правоохоронці заочно оголосили підозру олігарху Новинському за статтями «Державна зрада» (ч. 1 ст. 111 ККУ) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч. 2 ст. 161 ККУ). За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, КПЦ, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

До слова, проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука відкрито кримінальні провадження.