США розглядають Німеччину як «ненадійного партнера» через Україну – ЗМІ

Посол Німеччини в США начебто направила до МЗС ФРН лист, який починається словами: «Берлін, у нас проблема»

Штати вважають, що позиція ФРН щодо України ґрунтується на бажанні продовжувати закуповувати дешевий газ з Росії

Сполучені Штати Америки починають розглядати Німеччину як «ненадійного партнера» через стриману позицію Берліна з питання української кризи. Про це пише німецьке видання Spiegel.

За інформацією ЗМІ, конфіденційний лист, який посол Німеччини в США Емілі Хабе направила до МЗС ФРН, починається словами: «Берлін, у нас проблема».

Далі у листі міститься докладний опис того, як Німеччина дискредитується у США та починає сприйматися як «ненадійний партнер» через її позицію щодо України.

Хабер написала, що не лише ЗМІ, а й Конгрес розглядають Берлін як гальмо, коли справа доходить до санкцій. Ще однією причиною розчарування адміністрації США є відмова уряду Німеччини постачати зброю Україні.

Вашингтон вважає, що «подібна позиція ФРН ґрунтується на бажанні продовжувати закуповувати дешевий природний газ з Росії», стверджує Spiegel.

Видання також вказує, що у своєму листі Хабер зазначає, що «Німеччина стає пішаком у внутрішньополітичних дебатах у Вашингтоні». Зокрема, все частіше критика на адресу Берліна походить від республіканців.

До слова, віцепрем'єр Резніков здивований «допомогою» Берліна. Також очільник Міноборони казав, що Україна не сприймає офіційну позицію німецької влади щодо постачання нам зброї адже, фактично, вона ставить під загрозу безпеку Європи та заохочує агресора.

Минулого тижня стало відомо, що на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

Натомість прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Додамо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.