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    Глава УПЦ МП Онуфрій попросив у патріарха Кирила сприяння в питанні обміну полоненими

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    <span>Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій</span> - Глава УПЦ МП Онуфрій попросив у патріарха Кирила сприяння в питанні обміну полоненими
    Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій

    Обмін військовополоненими митрополит Онуфрій запропонував в форматі «всіх на всіх»

    Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій 17 липня в ефірі телеканалу «Україна» заявив, що направив Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу лист з проханням організувати клопотання про проведення обміну полоненими в Донбасі, передає «ДумаТВ».

    «Я вже звернувся (...) і до нашого президента з відповідним листом, щоб відновити цей процес»,- сказав очільник Московської церкви в Україні Онуфрій.

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    Обмін військовополоненими митрополит Онуфрій запропонував в форматі «всіх на всіх».

    Як повідомлялось, 17 липня народний депутат від партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський та очільник Московської церкви в Україні Онуфрій зустрілися в РФ з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

    Нагадаємо, наприкінці травня Онуфрій їздив до Кирила на церковну тусовку.

    Зазначимо, що 9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

    Як повідомлялось, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

    У той же день  Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

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