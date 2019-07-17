Глава УПЦ МП Онуфрій попросив у патріарха Кирила сприяння в питанні обміну полоненими



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Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій

Обмін військовополоненими митрополит Онуфрій запропонував в форматі «всіх на всіх»

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій 17 липня в ефірі телеканалу «Україна» заявив, що направив Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу лист з проханням організувати клопотання про проведення обміну полоненими в Донбасі, передає «ДумаТВ».

«Я вже звернувся (...) і до нашого президента з відповідним листом, щоб відновити цей процес»,- сказав очільник Московської церкви в Україні Онуфрій.

Обмін військовополоненими митрополит Онуфрій запропонував в форматі «всіх на всіх».

Як повідомлялось, 17 липня народний депутат від партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський та очільник Московської церкви в Україні Онуфрій зустрілися в РФ з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

Нагадаємо, наприкінці травня Онуфрій їздив до Кирила на церковну тусовку.

Зазначимо, що 9 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній поспілкувався з очільником Московської церкви Онуфрієм на церемонії вшанування загиблих у Другій світовій.

Як повідомлялось, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.