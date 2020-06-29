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    У Збройних силах на Covid-19 хворіють 180 осіб

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    У Збройних силах на Covid-19 хворіють 180 осіб
    Фото командування Медичних сил

    На ізоляції перебувають понад півтисячі військових

    Станом на ранок 29 червня на коронавірус хворі 180 військовослужбовців Збройних сил. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ в понеділок, 29 червня.

    «Станом на 10:00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

    Всього за час пандемії одужали - 310 осіб, летальних випадків - п'ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 569 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 40 осіб», - сказано в повідомленні.

    Напередодні був зареєстрований один новий випадок захворювання на Covid-19. Військовослужбовець (Київська область) перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147

    У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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