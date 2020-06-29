У Збройних силах на Covid-19 хворіють 180 осіб



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Фото командування Медичних сил

На ізоляції перебувають понад півтисячі військових

Станом на ранок 29 червня на коронавірус хворі 180 військовослужбовців Збройних сил. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ в понеділок, 29 червня.

«Станом на 10:00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужали - 310 осіб, летальних випадків - п'ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 569 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 40 осіб», - сказано в повідомленні.

Напередодні був зареєстрований один новий випадок захворювання на Covid-19. Військовослужбовець (Київська область) перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).

Коронавірус в Україні

Всього 43628

Хворіють 23454

Одужали 19027

Померли 1147

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У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.

Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.