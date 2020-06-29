У Збройних силах на Covid-19 хворіють 180 осіб
На ізоляції перебувають понад півтисячі військових
Станом на ранок 29 червня на коронавірус хворі 180 військовослужбовців Збройних сил. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ в понеділок, 29 червня.
«Станом на 10:00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу Covid-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужали - 310 осіб, летальних випадків - п'ять. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 569 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 40 осіб», - сказано в повідомленні.
Напередодні був зареєстрований один новий випадок захворювання на Covid-19. Військовослужбовець (Київська область) перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Як повідомлялося, станом на ранок 29 червня в Україні підтверджено 43628 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 646 нових випадків коронавірусу, це на 271 випадок менше, ніж учора (917).
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Всього43628
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Хворіють23454
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Одужали19027
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Померли1147
У Києві підтверджено 4980 випадків захворювання на Covid-19. Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 45 людей.
Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.