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    Гнилі овочі та булки з мурахами: як у Кирилівці годували дітей в оздоровчому таборі (фото)

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    Гнилі овочі та булки з мурахами: як у Кирилівці годували дітей в оздоровчому таборі (фото)
    Фото gudpss-zp.gov.ua

    Перевірка в дитячому закладі виявила порушення безпеки й чинного законодавства

    У курортній Кирилівці Запорізької області виявили численні порушення якості дитячого харчування в оздоровчих таборах.

    Їдальні закладів перевірили інспектори Держпродспоживслужби, повідомляють на сайті відомства.

    «У борошняному цеху на технологічному обладнанні, столах, стінах і підвіконні були мурахи. У складському приміщенні для сировини під брудною тканиною, насипом охолоджувалися свіжовипечені булки з зазначеного цеху. Для приготування страв комірникам закладу видали огірки з гниллю», – йдеться у повідомленні.

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    Фото Держпродспоживслужби

    Служба систематично проводить моніторинг таборів оздоровлення і відпочинку. Якщо на початку курортного сезону під час перевірок порушень не фіксували, то нещодавня перевірка в дитячому закладі на Федотовій косі виявила порушення безпеки й чинного законодавства.

    Після перевірки булочки з комахами та гнилі овочі утилізували, а борошняний цех закладу зачинили для проведення дезінсекції. На чотирьох відповідальних осіб склали адмінпротоколи.

    Нагадаємо, раніше у Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.

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    Теги: діти харчування овочі табір
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    Гнилі овочі та булки з мурахами: як у Кирилівці годували дітей в оздоровчому таборі (фото)