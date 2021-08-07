Гнилі овочі та булки з мурахами: як у Кирилівці годували дітей в оздоровчому таборі (фото)

Перевірка в дитячому закладі виявила порушення безпеки й чинного законодавства

У курортній Кирилівці Запорізької області виявили численні порушення якості дитячого харчування в оздоровчих таборах.

Їдальні закладів перевірили інспектори Держпродспоживслужби, повідомляють на сайті відомства.

«У борошняному цеху на технологічному обладнанні, столах, стінах і підвіконні були мурахи. У складському приміщенні для сировини під брудною тканиною, насипом охолоджувалися свіжовипечені булки з зазначеного цеху. Для приготування страв комірникам закладу видали огірки з гниллю», – йдеться у повідомленні.

Фото Держпродспоживслужби

Служба систематично проводить моніторинг таборів оздоровлення і відпочинку. Якщо на початку курортного сезону під час перевірок порушень не фіксували, то нещодавня перевірка в дитячому закладі на Федотовій косі виявила порушення безпеки й чинного законодавства.

Після перевірки булочки з комахами та гнилі овочі утилізували, а борошняний цех закладу зачинили для проведення дезінсекції. На чотирьох відповідальних осіб склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше у Кирилівці Запорізької області стався дивний інцидент. Люди помітили, що жінка на пляжі тримала дитину на ланцюгу, коли вона сиділа на шезлонгу і щось пила.

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