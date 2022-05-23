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    Економіка та фінанси

    Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю

    Зеленський оголосив про запровадження спільного митного контролю з Польщею - Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю
    Зеленський оголосив про запровадження спільного митного контролю з Польщею
    фото з відкритих джерел

    Спільний митний контроль пришвидшить проходження процедур на кордоні

    Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження спільного митного контролю з Польщею, що «революційно» змінить порядок на кордоні. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

    «Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес», – заявив глава держави.

    Також він підтвердив інформацію про підготовку законопроєкту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців, які «де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки».

    «І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

    Також у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю