Зеленський розповів про переваги спільного з Польщею митного контролю

Спільний митний контроль пришвидшить проходження процедур на кордоні

Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження спільного митного контролю з Польщею, що «революційно» змінить порядок на кордоні. Про це президент повідомив під час свого нового відеозвернення.

«Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес», – заявив глава держави.

Також він підтвердив інформацію про підготовку законопроєкту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців, які «де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки».

«І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Також у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.