Голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку через твіт про Україну

Фінському депутату довелось вибачатися за твіт щодо членства України в НАТО

Фінський депутат оскандалився твітом про членство України в НАТО

Голова парламентського комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко заявив, що йде з посади керівника комітету після повідомлення в Twitter про Україну та НАТО. Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

У твіті політик запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону чи ще комусь «виступити публічно та сказати, що Україна не вступить до НАТО».

Повідомлення викликало обурення та критику, оскільки воно суперечить офіційній зовнішньополітичній стратегії Фінляндії, яка свідчить, що будь-яка держава має право самостійно приймати рішення у сфері зовнішньої політики.

Згодом депутат видалив свій твіт і розмістив новий, уточнивши, що вважає перспективу вступу України до альянсу нереалістичною.

Він визнав, що твіт був написаний недбало, а кожна країна має право самовизначення.

«Мене дуже непокоїть, чи вдасться дипломатії уникнути повномасштабної війни. Через мій необережний твіт я піду з посади голови комітету із закордонних справ на завтрашньому засіданні», – заявив депутат.

Ще стало відомо, що Естонія розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну. Наприкінці січня прем'єр Естонії закликала Німеччину надати допомогу Україні.

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких та естонських чиновників повідомило, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва з Естонії в Україну. Автори матеріалу зробили висновок, що позиція ФРН свідчить про розбіжності на Заході щодо України.

Згодом Німеччина підтвердила відмову постачати зброю Україні.

Читайте також: