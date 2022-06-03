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    Новини

    Голова Мінцифри показав подарунок Маска в дії (фото)

    Поблизу амбулаторії вже деокупованої Бородянки розмістили сонячну панель Маска&nbsp; - Голова Мінцифри показав подарунок Маска в дії (фото)
    Поблизу амбулаторії вже деокупованої Бородянки розмістили сонячну панель Маска 
    фото: Михайло Федоров/Facebook

    Ілон Маск подарував Україні сонячні панелі та акумулятори

    Бізнесмен Ілон Маск подарував Україні не тільки термінали супутникового інтернету Starlink, а також сонячні панелі та акумулятори Tesla Powerwall. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав їх в дії.

    «Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини. На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень», – написав Федоров.

    Міністр опублікував фото з амбулаторії у Бородянці, де розмістили сонячну панель.

    Нагадаємо, що перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

    Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

    Наприкінці квітня американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні.

    Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Голова Мінцифри показав подарунок Маска в дії (фото)