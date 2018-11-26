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    Голова МЗС Німеччини закликав зняти російську блокаду Азовського моря

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    &laquo;Важливо, щоб ця блокада Азовського моря була знята&raquo;, -&nbsp;голова МЗС Німеччини Хайко Маас - Голова МЗС Німеччини закликав зняти російську блокаду Азовського моря
    «Важливо, щоб ця блокада Азовського моря була знята», - голова МЗС Німеччини Хайко Маас

    «Російська блокада проходу до Азовського моря неприйнятна», - написав німецький міністр

    Німеччина вважає неприйнятною російську блокаду проходу до Азовського моря. Про це у своєму Twitter написав голова МЗС Німеччини Хайко Маас.

    «Події в Україні викликають занепокоєння. Російська блокада проходу до Азовського моря неприйнятна. Важливо, щоб ця блокада була знята. Ми закликаємо обидві сторони до деескалації», - написав німецький міністр.

    Нагадаємо, раніше федеральний міністр Австрії з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Карін Кнайсль заявила, що на тлі ескалації напруження між Росією і Україною австрійське головування скликає засідання, так званого, політичного й безпекового комітету на рівні постійних представників держав ЄС.

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