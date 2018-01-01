Справа про вбивство правозахисниці: активісти йдуть до Генпрокуратури

Активісти подадуть до ГПУ заяву з вимогою взяти під контроль розслідування справи про вбивство Ірини Ноздровської

Активісти, які зібралися у Києві під Головним управлінням Національної поліції у Київській області, мають намір йти до Генеральної прокуратури з вимогою взяти під контроль розслідування справи про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це заявила учасниця акції Лідія Гончаренко. [READ_MORE] «Ми всі йдемо до Генеральної



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Акція активістів біля Головного управління Нацполіції в Київській області

Активісти подадуть до ГПУ заяву з вимогою взяти під контроль розслідування справи про вбивство Ірини Ноздровської

Активісти, які зібралися у Києві під Головним управлінням Національної поліції у Київській області, мають намір йти до Генеральної прокуратури з вимогою взяти під контроль розслідування справи про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це заявила учасниця акції Лідія Гончаренко.

«Ми всі йдемо до Генеральної прокуратури і подаємо там заяву, вимога така ж - щоб взяли під контроль справу терміново. Якщо цього не буде, ми будемо йти і до президента», - заявила вона.

Наразі Гончаренко і кілька активістів перебувають у приймальні управління поліції Київщини, де вирішують питання щодо створення ініціативної групи разом із очільником обласної поліції Дмитром Ценовим.

Як тільки скоординують склад групи і подальші дії, активісти рушать до ГПУ, зазначила Гончаренко.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Сьогодні, 2 січня, на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Джерело: Укрінформ