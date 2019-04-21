Голова виборчої дільниці у Кремінському районі на Луганщині отримала смс з погрозами



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За даними ситуаційного центру станом на 17:00 поліцією Луганщини зареєстровано 29 повідомлень про можливі порушення під час виборів

Поліція заявляє, що голова виборчої дільниці в Кремінському районі Луганської області отримала СМС-повідомлення з погрозами. Про це повідомила речник Головного управління Національної поліції в Луганській області Тетяна Погукай у Facebook.

«У Кремінському районі надійшло повідомлення від голови виборчої дільниці про те, що їй надійшло смс-повідомлення з погрозами», - повідомила вона.

Також від спостерігача надійшло повідомлення про порушення виборчого законодавства на ділянці в Станично-Луганському районі - там підкинули бюлетені. Слідчо-оперативна група з відповідальним від керівництва області виїхала на виборчу дільницю.

Загалом, за даними ситуаційного центру, станом на 17:00 поліцією Луганщини зареєстровано 29 повідомлень про можливі порушення під час виборів

Нагадаємо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

Протягом сьогоднішнього дня поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування. Всі вони надходять з тимчасово окупованих територій.