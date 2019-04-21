ЦВК: системних порушень на виборах не зафіксовано



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21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента Фото: Главком

Вибори проходять у штатному режимі

Центральна виборча комісія констатує відсутність системних порушень на виборах президента України. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу.

За її словами, вибори проходять у штатному режимі.

«На даний момент не фіксується системних порушень, які б могли вплинути на волевиявлення громадян. Безпековий рівень на належному рівні», - заявила Бернацька.

У другому турі виборів в Україні явка виборців на 15:00 становила 45,94%.

Нагадаємо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

У порівнянні із першим туром виборів президента, що відбувся 31 березня, під час голосування в другому турі на виборчих дільницях значно зменшилася кількість спостерігачів, повідомили у Комітеті виборців України.

Джерело: РБК-Україна