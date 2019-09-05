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    САП передала до Антикорупційного суду першу справу

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    САП передала до Антикорупційного суду першу справу
    Фото: Укрінформ

    Справа стосується колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передала до Вищого антикорупційний суду першу справу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби САП.

    «Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затверджено і направлено до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника генерального директора Державного науково-дослідного і проектного інституту Титана, який звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - сказано в ньому.

    Згідно зі встановленими фактичними обставинами справи протягом 2012-2013 років підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, в змові з іншими особами забезпечив переказ державним підприємством іноземної компанії на Британські Віргінські острови 1,258 млн доларів за роботи і послуги, які не надавалися.

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    Під час досудового розслідування підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Це перша справа, яку передано до Антикорупційного суду.

    Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 23 серпня провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом, де повідомив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд

    У липні Зеленський пропонував, щоб незаконне збагачення розглядав тільки Антикорупційний суд.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

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