Головні новини 5 жовтня за хвилину

Парламент визначився, коли голосуватиме за звільнення Разумкова, Зеленський ввів у дію рішення РНБО проти низки російських компаній, парламент Румунії проголосував вотум недовіри урядові

«Слуги» визначилися, коли звільнять Разумкова

Верховна Рада включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування відбудеться вже у четвер. Також Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань на два дні. Рішення підтримали 240 народних депутатів, зокрема 200 – від партії влади. Більше читайте тут.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній та юридичних осіб, які зареєстровані в окупованому РФ Криму. Про це повідомляється на сайті президента. Більше читайте тут.

Румунський парламент відправив уряд у відставку

У вівторок, 5 жовтня, парламент Румунії проголосував вотум недовіри урядові Флорина Кицу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». За вотум недовіри проголосував 281 парламентар. Більше читайте тут.

Акції «Газпрому» побили абсолютний історичний рекорд

Під час торгів у вівторок, 5 жовтня, акції російського газового монополіста «Газпром» побили абсолютний рекорд і вперше в історії перевищили позначку 380 російських рублів, піднявшись до 382,85 руб. за штуку. Про це свідчать дані Мосбіржі. Більше читайте тут.

Хто може залишити монобільшість? Нові претенденти

Трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції. Про це «Главкому» розповіли джерела в монобільшості. Більше читайте тут.

Кому дали «Нобеля» з фізики

Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі. Вчені отримали премію за «новаторський внесок у наше розуміння комплексних фізичних систем». Про це повідомили у Нобелівському комітеті. Більше читайте тут.

Вісім областей – у «помаранчевій» карантинній зоні

Станом на 5 жовтня «помаранчевими» є Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Рівень захворюваності на коронавірус загалом по країні становить 299 на 100 тисяч населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. Більше читайте тут.