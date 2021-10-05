Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції

У санкційний список потрапила низка російських компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній та юридичних осіб, які зареєстровані в окупованому РФ Криму. Про це повідомляється на сайті президента.

Санкції запроваджені проти:

Заводу суднової світлотехніки «Маяк» (реєстрація в окупованому Севастополі)

Амурського суднобудівного заводу (Комсомольськ-на-Амурі, Російська Федерація)

Казанського державного казенного порохового заводу (Казань, Російська Федерація)

Zasshid PTE. LTD (Сінгапур)

Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинськ, Російська Федерація)

Прибалтійського суднобудівного заводу «Янтар» (Калінінград, Російська Федерація)

Приватного акціонерного товариства «Морський реєстр судноплавства в Україні» (Одеса, Україна).

До слова, РНБО готує нове засідання.

Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками. Однак, він поки що працює з перебоями.

До слова, напередодні у Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського.

2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. «Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.