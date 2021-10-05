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    Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції

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    Санкції запроваджені проти семи компаній - Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції
    Санкції запроваджені проти семи компаній
    фото: president.gov.ua

    У санкційний список потрапила низка російських компаній

    Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських компаній та юридичних осіб, які зареєстровані в окупованому РФ Криму. Про це повідомляється на сайті президента.

    Санкції запроваджені проти:

    • Заводу суднової світлотехніки «Маяк» (реєстрація в окупованому Севастополі)
    • Амурського суднобудівного заводу (Комсомольськ-на-Амурі, Російська Федерація)
    • Казанського державного казенного порохового заводу (Казань, Російська Федерація)
    • Zasshid PTE. LTD (Сінгапур)
    • Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинськ, Російська Федерація)
    • Прибалтійського суднобудівного заводу «Янтар» (Калінінград, Російська Федерація)
    • Приватного акціонерного товариства «Морський реєстр судноплавства в Україні» (Одеса, Україна).

    До слова, РНБО готує нове засідання.

    Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками. Однак, він поки що працює з перебоями.

    До слова, напередодні у Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського.

    2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. «Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

    Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

    Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.

    Теги: Крим Росія РНБО санкції бізнес Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції