В «ЄС» заявили про спробу фальсифікації результатів голосування за закон про олігархів

23 вересня Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів

«З порядку денного з незрозумілих причин зникли проєкти постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт про олігархів», – Климпуш-Цинцадзе

Фракція «Слуга Народу» продовжує порушувати регламент Верховної Ради задля фальсифікації результатів голосування за скандальний законопроєкт про олігархів.

Про це заявила народний депутат («Європейська солідарність») Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканалу «Україна24».

«Продовжуються маніпуляції з боку монобільшості стосовно підписання цього закону та намагання зробити це руками іншого нового спікера», – заявила нардеп.

Вона пояснила, що з порядку денного з незрозумілих причин зникли проєкти постанов про скасування результатів скандального голосування за законопроєкт про олігархів 23 вересня.

«Ми всі подали проєкти постанов про скасування голосування. Вчора в порядку денному вони ще були, то сьогодні я їх не бачу в порядку денному», – додала нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.