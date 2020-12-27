Головний інфекціоніст США попередив про найгірші часи Covid-19

Новий сплеск поширення вірусу може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який проводять у колі друзів та родини

Голова Центру інфекційних та алергічних захворювань США доктор Ентоні Фаучі заявив, що найгірший етап пандемії не позаду, а попереду.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, відповідаючи на запитання ведучої, повідомляє Голос Америки.

На думку Фаучі, новий сплеск поширення вірусу в США може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який багато американців проводять у колі друзів та родини.

«Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік. З рівнем госпіталізації в 120 тисяч людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі», – зазначив Фаучі.

Він додав, що попри рекомендації лікарів залишатися вдома, людям складно бути самим в період свят, тому він не очікує, що це станеться.

Також Фаучі дав свій прогноз щодо того, коли після вакцинації в американців з’явиться колективний імунітет до вірусу.

«Я думаю, що можливо, це станеться до середини–кінця наступного літа. Тож до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету – ред.) відсоток людей», – сказав інфекціоніст.

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