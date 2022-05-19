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    Байден підпише виділення України нової допомоги на $100 млн

    Президент Джо Байден надає Україні фінансову та військову допомогу - Байден підпише виділення України нової допомоги на $100 млн
    Президент Джо Байден надає Україні фінансову та військову допомогу
    фото з відкритих джерел

    Україна отримає від США радари та артилерійські боєприпаси

    Президент США Джо Байден сьогодні підпише указ про виділення Україні нової військової допомоги на $100 млн. Про це повідомляє Reuters.

    Очікується, що в пакет допомоги увійдуть радари та артилерійські боєприпаси.

    За даними джерел агентства Reuters, Байден підпише указ про виділення додаткової допомоги Україні протягом декількох годин.

    Нагадаємо, наразі міністерство оборони США готує буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні.

    Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

    Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден підпише виділення України нової допомоги на $100 млн