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    Черга на ковід-вакцинацію: як українці записуються на щеплення

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    Більшість громадян записуються на вакцинацію через портал &laquo;Дія&raquo; - Черга на ковід-вакцинацію: як українці записуються на щеплення
    Більшість громадян записуються на вакцинацію через портал «Дія»
    Фото з відкритих джерел

    Записатися до черги на вакцинацію можна трьома способами

    Майже 45 тис. українців уже висловили бажання отримати щеплення, скориставшись попереднім записом у чергу вакцинації від Covid-19. Про це під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    Так, за добу роботи онлайн-сервісу запису до черги вакцинації проти Covid-19 такі результати:

    • через портал vaccination.covid19.gov.ua записалося 5280 осіб;
    • через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 671 особа;
    • через портал «Дія» – 38531 особа.

    «Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров'я і планів Міністерства охорони здоров’я щодо подолання Covid», – сказав Степанов.

    Наразі триває перший етап кампанії з вакцинації, під час якого щеплення отримують медики, що працюють із хворими на Covid-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на Covid-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в ООС.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Того ж дня Степанов вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    2 березня від коронавірусу вакцинувався президент Володимир Зеленський.

    Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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