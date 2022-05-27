Лукашенко може завдати удару Україні в спину

На білорусів може впасти страшне прокляття

Той, хто давно мене читає, знає, що я завжди вважав Лукашенко одним з двигунів російського вторгнення. Білорусь, відповідно, країною-агресором.

Мешканці окупованих містечок та сіл на Чернігівщині геть усюди згадували присутність білоруських військових (здебільшого в якості перемовників, але то таке). Це якщо для когось недостатньо запуску сотень ракет та наступу на Київ з білоруської території.

Втім, досі ставлення до білорусів серед українців суттєво відрізнялося від ставлення до росіян. Завдяки добровольцям, волонтерам, журналістам, які виразно та дієво підтримували Україну.

Це вже не працюватиме, якщо картопляний психопат вирішить, що прийшов його зоряний час і завдасть удару Україні в спину. Є таке враження, що саме це він наразі хоче зробити.

Не працюватиме тоді також відмазка, а що ми можемо, ми нічого не можемо. Без активної протидії агресії на місці або в еміграції саме по собі перебування на території країни-агресора дорівнюватиметься співучасті в цієї агресії. І нічого з цим не зробиш. На білорусів ляже це прокляття.

Закликаю принаймні своїх друзів, хто з якихось причин лишається там, зробити правильний вибір. Єдиний можливий.

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Джерело: блог Дмитра Галко

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