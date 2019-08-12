ГПУ повідомила про підозру двом посібникам терористів «ДНР», які муштрували дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники займалися вербуванням та залученням малолітніх і неповнолітніх осіб до участі в протиправній діяльності терористичної діяльності «ДНР»

Зловмисники створили так звані військово-патріотичні клуби «Спартанці» та «Амазонки»

Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру двом особам, які сприяли Російській Федерації в підготовці дітей до бойових дій, створивши так звані військово-патріотичні клуби «Спартанці» та «Амазонки».

Про це 12 серпня повідомляє пресслужба ГПУ.

Зазначається, що управлінням процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 06.05.2019, розпочатому на підставі публікації «Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей», розміщеної на інтернет-сайті «Українська правда», за ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч.ч. 1, 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 та ч. 1 ст. 438 КК України.

В ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні повідомлено про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів «Спартанці» та «Амазонки» громадського військово-патріотичного руху «Молода гвардія» за ч. 1 ст. 258-3 КК України (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), ч. 1 ст. 260 КК України (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань та участь у їх діяльності), ч. 3 ст. 260 КК України (керівництво не передбаченим законами України воєнізованим формуваннями), ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

Встановлено, що вказані особи, які є активними учасниками і прихильниками терористичної організації «ДНР», підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину «Російський світ», а також ідеї від’єднання Донецької області від України та проголошення на її території незалежної держави.

«Для збройного протистояння силам АТО та ООС та насильницької зміни меж України всупереч ст. 7 Конституції України, ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання» та інших законодавчих актів України, якими передбачено створення та функціонування військових формувань, з мотивів невизнання легітимної української влади на території Донецької області вони умисно за погодженням із керівниками терористичної організації «ДНР» і не встановленими на теперішній час представниками влади Російської Федерації та Збройних Сил РФ, якими запроваджено кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби на тимчасово окупованій території Донецької області, створили так звані військово-патріотичні клуби «Спартанці» та «Амазонки», громадський військово-патріотичний рух «Молода гвардія». До основних завдань таких об’єднань належать вербування та залучення малолітніх і неповнолітніх осіб до участі в протиправній діяльності терористичної діяльності «ДНР» під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на різноманітних військово-спортивних заходах», - заявили в ГПУ.

Повідомляється, що в подальшому вказані особи за попередньою змовою з представниками російсько-терористичних сил, здійснюючи керівництво вказаними «клубами», порушуючи вимоги ст. 2, 4 факультативного протоколу до Конвенції про права дітей щодо участі дітей у збройних конфліктах 2000 року, ст. 77 додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол I), ст. 3 Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 1999 року, пп. XXVI п. «в» ст. 8 та пп. «XII» п. «е» ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, ст. 2 Конвенції про захист прав дитини 1989 року, ст. 30 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 52 Конституції України, особисто скоїли ряд зухвалих злочинів.

«Так, приймаючи рішення, віддаючи накази про здійснення формування системи з ідеологічної обробки дітей, з числа мешканців Донецької області, вони вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов’язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичній діяльності проти сил АТО та ООС. Відповідні дії спрямовувалися на міжнародне ускладнення та вплив на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджання виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО та ООС», - підкреслили в Генпрокуратурі.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи до розшуку та затримання підозрюваних.

Раніше повідомлялося, що правозахисники схвильовані мілітаризацією окупантами дітей на окупованій території Донецької області.