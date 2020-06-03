У 12 пасажирів літака, який прибув в Афіни з Катару, виявили коронавірус



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У пасажирів літака з Катару діагностували коронавірус

Пасажири перебуватимуть на карантині у готелі протягом двох тижнів

Греція призупинить усі рейси з Катару до 15 червня після того, як у 12-ти з 91-го пасажиру літака після прибуття до міжнародного аеропорту Афіни з Дохи (Катар) тестування виявило коронавірус Covid-19. Пасажири прибули в понеділок рейсом Qatar Airways. Про це повідомляє Greece.greekreporter.

Грецькі офіційні представники заявили, що позитивні тести на Covid-19 були у дев'яти громадян Пакистану, які є резидентами Греції, у двох греків з Австралії та члена греко-японської родини.

Всі пасажири на рейсі з Дохи проходили тестування та карантин у готелі, поки не були отримані результати лабораторних досліджень.

Пасажири, в яких були позитивні тести, будуть перебувати на карантині у готелі протягом двох тижнів. Решта пасажирів, в яких не виявлено коронавірусу, будуть на карантині протягом одного тижня, після чого пройдуть повторне тестування.

Нагадаємо, станом на 3 червня у світі кількість померлих від коронавірусного захворювання Covid-19 перевищила 380 тисяч. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Усього коронавірусом було інфіковано понад 6,3 мільйона людей, одужали більш ніж 2,7 мільйона. Найбільше летальних випадків зафіксовано у США – 106 180, Британії – 39 452 та Італії – 33 530.

Станом на 9:00 3 червня в Україні зафіксовано 483 нових випадки коронавірусу, це на 155 випадків більше, ніж учора (328).Усього виявлено 24 823 випадків коронавірусної хвороби.Одужали - 362, померли – 8 (вчора 9).Загалом одужали 10 440 осіб, летальних випадків – 735.