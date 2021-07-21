Громадянам Чехії дозволили носити зброю

За рішення проголосували 54 з 74 членів Сенату, мінімально було необхідно 45 голосів

Сенат Чехії ухвалив рішення про надання громадянам Республіки конституційного права на захист власного життя за допомогою зброї. Про це пише місцеве видання Ceske Noviny. Поправка покликана допомогти в боротьбі з тенденціями роззброєння в ЄС. Тепер зміна має бути підписана президентом, який, на відміну від звичайних законів, не може накласти вето на конституційний закон.

Хартія основних прав і свобод тепер буде містити положення, що говорить, що «право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть із застосуванням зброї, гарантується відповідно до умов, встановлених законом». На думку заявників, зміна Конституції запобігатиме обмеженню цього права звичайним законом і законом ЄС.

Влада зазначила, що пропозиція носить не лише символічний характер, але і може служити страховкою на майбутнє. Вона вказала на тенденцію деяких країн ЄС забороняти носіння будь-яких предметів, які можуть бути використані як зброя. У Чехії вважають, що роззброєння населення не принесе безпеки, оскільки злочинці отримуватимуть зброю незаконним шляхом.

За рішення проголосували 54 з 74 членів Сенату, мінімально було необхідно 45 голосів. Поправка до документа набуде чинності не раніше 1 серпня і не пізніше 1 вересня. Представники Демократичної партії зазначили, що поправка є компромісною і користується широкою підтримкою серед населення, адже заснована на петиції, яку підписали 102 тисячі осіб. Станом на зараз лише особи, які мають ліцензію на вогнепальну зброю, можуть законно володіти й носити вогнепальну зброю в Чеській Республіці.

Тим часом, оперативники перекрили канал постачання зброї до Києва